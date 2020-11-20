Bakan Koca sağlık çalışanının yürek yakan o görüntülerini yayınlayıp uyardı!

SAĞLIK ÇALIŞANININ SÖZLERİ GÖZ YAŞARTTI

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda solunum desteği verilen hasta ise "İnsanlar sevdiklerine tekrar kavuşabilsin istedim. Canla başla çalıştım. Şimdi de kendi sevdiklerime kavuşmak için gün sayıyorum. Ne olurdu herkes özveri gösterseydi bizim gibi. Canım kızım büyüdüğünü görmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Ülkemizde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. 20 Kasım günü hasta sayısı 5103 olarak açıklandı. Böylece toplam hasta sayısı 435 bin 273'e ulaştı. 141 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 12 bin 84'e çıktı. Günlük vefat sayısı 19 Nisan'da görülen en fazla vefat sayısını geçerek rekor kırdı.

20 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5103 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 141 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 84'e, toplam hasta sayısı ise 435 bin 273'e yükseldi.

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