Sahte pasaportlu kadın terörist kimliklerdeki doğum tarihi farklı olunca yakayı ele verdi

BÖLÜCÜ ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI

Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Brezilya'ya gitmek üzere havalimanına gelen ve sahte pasaport ibraz eden kadının, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen bir soruşturmada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan 27 yaşındaki bölücü terör örgütü PKK şüphelisi Helin D. olduğu ortaya çıktı.