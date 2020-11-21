Sahte pasaportlu kadın terörist kimliklerdeki doğum tarihi farklı olunca yakayı ele verdi
Brezilya'ya sahte pasaportla kaçmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK/KCK şüphelisi kadın havalimanında yakalandı. Havalimanı polisi ve risk analiz polislerinin dikkati sayesinde yakalanan PKK’lının kimliklerdeki doğum tarihlerinin farklı olması kendini ele verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün havayoluyla Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına gelen ve kontrol noktasında polise Melike Y. adına düzenlenmiş sahte pasaport ve kimlik veren kadın şüpheli davranışlarından şüphelendi. Bir süre takibe alınan kadın yolcu pasaport kontrol noktasında kontrol polisinin de dikkati sayesinde yakayı ele verdi.
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HAVALİMANI POLİSİNİN DİKKATİNDEN KAÇMADI
Pasaportu dikkatli şekilde inceleyen pasaport polisi, sahte olabileceğini değerlendirerek yolcuya parmak izi kontrolü yaptı. Yapılan parmak izi kontrolünde çıkan bilgilerle pasaporttaki bilgi uyuşmayınca zanlı gözaltına alındı.
BÖLÜCÜ ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI
Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Brezilya'ya gitmek üzere havalimanına gelen ve sahte pasaport ibraz eden kadının, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen bir soruşturmada "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan 27 yaşındaki bölücü terör örgütü PKK şüphelisi Helin D. olduğu ortaya çıktı.
DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN ÖNCE BREZİLYA SONRA AVRUPA
PKK'lı kadın teröristin, emniyetteki ifadesinde, sözde örgüt yöneticilerinden aktarılan emir ve talimat doğrultusunda cezaevine teslim olmamak için yurt dışına kaçmaya çalıştığını söyledi.
Bölücü örgüt üyesi Helin D.'nin, yurt dışına çıkışta dikkat çekmemek için ilk olarak Brezilya'ya, daha sonra da kendilerine kucak açan Avrupa ülkelerine geçiş yapmayı planladığını söylediği ileri sürüldü.
TUTUKLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen PKK'lı terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sahte pasaportla yakalanan Helin D'nin emniyetteki ifadesinde cezaevine girmemek için kaçtığı ve dikkat çekmemek için önce Brezilya ya ardından da Avrupa ülkelerine geçeceğini söylediği ileri sürüldü. Helin D. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.