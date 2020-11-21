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Bakan Koca'dan 'dışarı çıkmayın' çağrısı: Ağır hasta sayısı 8 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. En iyi tedbir evimizdir. yoksa dışarı çıkmayın" mesajını paylaştı.

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Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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Bakan Koca'dan 'dışarı çıkmayın' çağrısı: Ağır hasta sayısı 8 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000'in üzerinde. En iyi tedbir evimizdir. yoksa dışarı çıkmayın" mesajını paylaştı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000'in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın.

, bugün ayrıca gençleri ve 65 yaş üstü vatandaşları da Twitter'dan uyardı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler. 13.00-16.00 arası evde kalmak yerine, çıkmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu hepimiz için daha iyi. (Gençler mesajı aldı. Biz yine de telefon edip, hatırlatalım.)

Değerli büyüklerimiz. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, Mesaj yerini bulsun.)"

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