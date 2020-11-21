Son dakika: Konya'da dikkat çeken hareketlilik! Türk ve İngiliz jetleri peş peşe havalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO eğitimleri kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 2 Eurofighter Typhoon uçağı ile Türk F-16 uçakları, toplam 11 sortinin yapıldığı eğitim uçuşu icra etti.

Eğitim faaliyetleri kapanış töreniyle sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada "NATO eğitimleri kapsamında; Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı ile F-16 uçaklarımız toplamda 11 sortinin yapıldığı eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Eğitim faaliyetleri kapanış töreni ile sona erdi." ifadelerine yer verildi.







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