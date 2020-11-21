Ermeni general istifa edip itiraf etti! İskender Füzesi kullanmışlar

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"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ALDIK"

Ermenistan'ın Rusya'dan Su-30M savaş uçakları almasına yönelik eleştirilerde bulunan Hakopyan, "Uçakları gerekli füzeleri alamadığımız için kullanamadık. Rusya bu füzelerin satışını engelledi. Ayrıca işe yaramayan hava savunma sistemleri aldık." diye konuştu.