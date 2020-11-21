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Ermeni general istifa edip itiraf etti! İskender Füzesi kullanmışlar

istifa eden General , Ermenistan ordusunun 'daki çatışmalar sırasında nükleer başlık takılabilen Rus yapımı İskender füzesini kullandığını açıkladı. Movses Hakopyan füzelerin nerede kullanıldığını belirtmedi.

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Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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Ermeni general istifa edip itiraf etti! İskender Füzesi kullanmışlar

Hakopyan, Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Hizmetleri Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından, Ermenistan ordusunun 'daki eylemlerine dair Erivan'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ermeni general istifa edip itiraf etti! İskender Füzesi kullanmışlar ERMENİ GENERAL İSTİFA EDİP İTİRAF ETTİ! İSKENDER FÜZESİ KULLANMIŞLAR

Ermenistan ordusunun sivil yerleşim yerlerine İskender füzeleriyle saldırdığına dair iddiaları değerlendiren Hakopyan, "Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İskender füzelerini kullandı, nerede kullanıldığına dair bilgi veremem." dedi.

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"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ALDIK"

Ermenistan'ın 'dan Su-30M savaş uçakları almasına yönelik eleştirilerde bulunan Hakopyan, "Uçakları gerekli füzeleri alamadığımız için kullanamadık. Rusya bu füzelerin satışını engelledi. Ayrıca işe yaramayan hava savunma sistemleri aldık." diye konuştu.

Ermenistan başsavcılığı, Hakopyan'ın açıklamalarına dair soruşturma başlatılacağını bildirdi.

başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a yönelik saldırılarında 91 sivilin hayatını kaybettiği, 404 sivilin yaralandığı bildirilmişti.

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