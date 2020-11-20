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Ermenistan Türk SİHA'larını konuşuyor: Rus sistemleri aldık ama...

İşgalci Ermenistan'ın alçak saldırıları sonrası başlattığı askeri operasyonla topraklarını yeniden geri kazanan Azerbaycan ordusu, bu sabah 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a resmen giriş yaptı. Dağlık Karabağ'da bozguna uğrayan Ermenistan artçı şoklarla sarsılırken, Paşinyan'ın istifasını isteyenler Erivan'ın ana caddelerine çıkınca dehşet anları yaşandı. Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Servisi eski başkanının, Türk İHA'ları hakkında söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 20.11.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 11:23
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Ermenistan Türk SİHA'larını konuşuyor: Rus sistemleri aldık ama...
Dağlık Karabağ'daki savaşta yalnızca 44 gün dayanabilen ve Şuşa'nın düşmesiyle tarihi hezimet anlaşmasını imzalayan Ermenistan'da fırtına kopuyor.
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Ermenistan Türk SİHA'larını konuşuyor: Rus sistemleri aldık ama...
Rus barış güçlerinin 23 noktaya yerleştiği Dağlık Karabağ'ın diğer kesimlerinde, Ağdere'yi yarın boşaltması gereken Ermeni işgalciler taşınıyor.
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Ermenistan Türk SİHA'larını konuşuyor: Rus sistemleri aldık ama...
Yeryüzünde hiçbir ülkenin, hatta Ermenistan'ın bile tanımadığı Dağlık Karabağ yönetimi Ağdere'deki yedi köyün Azerbaycan'a teslim edildiğini açıkladı.
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Ermenistan Türk SİHA'larını konuşuyor: Rus sistemleri aldık ama...
Açıklamaya göre, Ağdere'nin diğer ilçelerinde yaşayan 3 bin 200 ailenin yarına kadar tahliye edileceği belirtiliyor. Ermenistan yerel medyası, Ağdere'ye bağlı köylere taşınmaları için bir gün süre verildiğini aktarıyor.
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Ermenistan Türk SİHA'larını konuşuyor: Rus sistemleri aldık ama...
Yerel medyaya konuşan işgalci Ermeniler, taşınmak için kendilerine hiçbir yardım yapılmadığını ve herkesin kendi başının çaresine bakmak zorunda kaldığını söylüyor.