Ermenistan Türk SİHA'larını konuşuyor: Rus sistemleri aldık ama...

İşgalci Ermenistan'ın alçak saldırıları sonrası başlattığı askeri operasyonla topraklarını yeniden geri kazanan Azerbaycan ordusu, bu sabah 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a resmen giriş yaptı. Dağlık Karabağ'da bozguna uğrayan Ermenistan artçı şoklarla sarsılırken, Paşinyan'ın istifasını isteyenler Erivan'ın ana caddelerine çıkınca dehşet anları yaşandı. Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Servisi eski başkanının, Türk İHA'ları hakkında söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 20.11.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 11:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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