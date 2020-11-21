21 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB'den "Ağdam" paylaşımı: Kent Camisi'nde okunan ilk ezanla birlikte...

MSB'den "Ağdam" paylaşımı: Kent Camisi'nde okunan ilk ezanla birlikte...

, 'ın 'dan çekilirken yakıp, yıktığı kente ilişkin görüntüleri paylaşıldı. , "Balistik füzelerle sivil yerleşim yerlerini hedef alan, gece uykusundaki bebekleri katleden Ermenistan, Ağdam'dan çekilirken bile her yeri yakıp yıktı" dedi. Bakanlık, "'nde okunan ilk ezanla birlikte Ağdam'ı yeniden yaşanılabilir bir yer haline getirme çalışmaları da başladı" mesajını verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
ABONE OL
MSB'den Ağdam paylaşımı: Kent Camisi'nde okunan ilk ezanla birlikte...

MSBden Ağdam paylaşımı: Kent Camisinde okunan ilk ezanla birlikte... MSB'DEN "AĞDAM" PAYLAŞIMI: KENT CAMİSİ'NDE OKUNAN İLK EZANLA BİRLİKTE...

Bakanlığın Twitter hesabından, Ermenistan silahlı güçlerinin 1993'te işgal ettiği Ağdam ilinden, imzalanan ateşkes gereği çıkmasının ardından kentin son durumuna ilişkin videolu paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Balistik füzelerle sivil yerleşim yerlerini hedef alan, gece uykusundaki bebekleri katleden Ermenistan, Ağdam'dan çekilirken bile her yeri yakıp yıktı. Kent Camisinde okunan ilk ezanla birlikte Ağdam'ı yeniden yaşanılabilir bir yer haline getirme çalışmaları da başladı." ifadeleri kullanıldı.

Kentte yıkılan yapıların görüldüğü videoda, Kent Camisi'nde ilk ezanın okunduğu anlar da yer aldı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA