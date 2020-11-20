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Merkel'den Doğu Akdeniz'de 'başarısız olduk' mesajı: Olaylar istediğimiz gibi gelişmedi

Türkiye'nin 'deki kararlı tutumu, başta Fransa olmak üzere, Almanlara da geri adım attırdı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin "Olaylar umduğumuz şekilde gelişmedi" ifadelerini kullanan , aralık ayındaki AB zirvesinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin ele alınacağını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Merkel'den Doğu Akdeniz'de 'başarısız olduk' mesajı: Olaylar istediğimiz gibi gelişmedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği (AB) liderleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"Doğu Akdeniz'de olaylar umduğumuz şekilde gelişmedi" diyen Merkel, aralık ayındaki zirvede AB'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama faaliyetlerini ele alacağını söyledi.

ALMANYA'NIN HAMLESİ BOŞA ÇIKTI
Yeni Şafak'ın haberine göre; Ekim ayı başındaki AB liderler zirvesinde Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması talepleri, başını Almanya'nın çektiği ülkeler tarafından beklemeye alınmıştı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama ve sondaj faaliyetlerini sürdürmesi durumunda Aralık ayındaki zirvede yaptırımlar konusunun gündeme alınacağı tehdidinde bulunulmuştu.

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