Son dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 110 bin konutun dönüşümünü başlattık

Son dakika haberi...Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık.



İZMİR İÇİN 5 BİN KONUT PROJESİ HAZIR

"(İzmir) İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içerisinde başlatıyoruz.



BİNA KİMLİK SİSTEMİ 2021'DE BAŞLIYOR

Bütün Türkiye'de uygulanacak Bina Kimlik Sistemini 2021 yılında devreye alacağız. İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmıştır. 24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasını sağladık, 400 bin binanın denetimine ise devam ediyoruz. Ülkemizdeki binaların yüzde 65'ini güvenli hale getirdik



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