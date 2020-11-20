Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 20 Kasım 2020 Cuma

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 20 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı....

Güncel verilere göre, son 24 saatte 156 bin 642 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 19 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367 bin 592'ye yükseldi.





Toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887'ye ulaştı. Hasta sayısı 435 bin 273, vefat sayısı 12 bin 084, ağır hasta sayısı 3 bin 990, aktif hasta sayısı 435 bin 273 oldu.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020

"YENİDEN KISITLAMALAR UYGULAMAK ZORUNDA KALDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs tablosunu paylaşırken "Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin" ifadelerini kullandı.

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