Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 19 Kasım 2020 Perşembe

Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu, son 24 saatte 2 bin 918 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573'e yükseldi.

BAKAN KOCA'NIN 'ZORUNLU TEDBİR' MESAJI:

Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın.

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