Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 19 Kasım 2020 Perşembe
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 19 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
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Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Covid-19 testi yapıldı, 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 850 oldu, son 24 saatte 2 bin 918 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 364 bin 573'e yükseldi.
BAKAN KOCA'NIN 'ZORUNLU TEDBİR' MESAJI:
Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850'ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın.
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