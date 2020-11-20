20 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığı'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

, Türk askerinin ve Bakan Hulusi Akar'ın çocuklarıyla olan fotoğraflarıyla ''nü kutladı. MSB'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, minik bedenleri hedef alanların bir daha bu vahşete cüret edememesi için korkusuzca ve fedakarca görev yapmaya devam edecek." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığınca, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla kutlama paylaşımı yayımlandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Dünyanın pek çok noktasında çocuklar gülsün diye görev yapan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, minik bedenleri hedef alanların bir daha bu vahşete cüret edememesi için korkusuzca ve fedakarca görev yapmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA