Son dakika: Diyarbakır annelerine 2 aile daha katıldı

Çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin, HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Evlat nöbetine iki ailenin daha katılmasıyla çocuklarını kavuşmayı bekleyen aile sayısı 176'ya yükseldi.

2 AİLE DAHA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır anneleri her gün büyüyor İki aile daha katıldı... İnançlılar, Cesurlar, 176 oldular... Mücadelelerine saygı ve şükranla" ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır anneleri her gün büyüyor

İki aile daha katıldı...



İnançlılar,

Cesurlar,

176 oldular...



Mücadelelerine saygı ve şükranla — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) November 20, 2020

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