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Son dakika: Diyarbakır annelerine 2 aile daha katıldı

Son dakika haberleri... resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " her gün büyüyor. İki aile daha katıldı. İnançlılar, cesurlar, 176 oldular... Mücadelelerine saygı ve şükranlar" paylaşımında bulundu.

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Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Son dakika: Diyarbakır annelerine 2 aile daha katıldı

Çocuklarının HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten ailelerin, HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Evlat nöbetine iki ailenin daha katılmasıyla çocuklarını kavuşmayı bekleyen aile sayısı 176'ya yükseldi.

2 AİLE DAHA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Diyarbakır anneleri her gün büyüyor İki aile daha katıldı... İnançlılar, Cesurlar, 176 oldular... Mücadelelerine saygı ve şükranla" ifadelerine yer verdi.

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Evladına kavuşan aile Diyarbakır Annelerini unutmadı! Desteğe koştular... EVLADINA KAVUŞAN AİLE 'DİYARBAKIR ANNELERİ'Nİ UNUTMADI! DESTEĞE KOŞTULAR...
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