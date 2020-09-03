Diyarbakır Anneleri örgütün kabusu oldu: Mücadelemiz bin yıl da geçse sürecek

Çocukları dağa kaçırılan annelerin Diyarbakır HDP binası önündeki evlat nöbeti birinci yılını doldurdu. İşte SABAH'a konuşan annelerin duyguları:



Eylemi başlatan annelerden biri olan kanser hastası Ayşegül Biçer:



BİR TEK HDP İLE İTTİFAK YAPAN CHP-İYİ PARTİ SESİMİZİ DUYMADI: Bir yıl değil, bin yıl da geçse buradayız. Çocuklarımız HDP aracılığıyla dağa götürüldü. Biz de evlatlarımızı Kandil'in elinden almak için bir yıl önce burada evlat nöbeti başlattık. Eylemimiz sayesinde 15 anne evladına kavuştu. Tüm tehditlere rağmen, Kandil'in ve HDP'nin bize yönelik iftiralarına rağmen evlat nöbeti çığ gibi büyüdü. Annelerin sesi bütün dünyayı sardı. Başta Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere devletimiz hep yanımızda oldu. Dernekler, sendikalar, şehit anneleri kısaca herkes sesimizi duyarak bizi ziyaret etti ve destek verdi. Ancak, HDP ile ittifak yapan CHP-İYİ Parti annelerin sesini duymadı. Onlar sesimizi duymasa da olur, biz bu eylemi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız.

2014'te Arnavutköy'de 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek evden çıkıp dönmeyen oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan ve kronik rahatsızlığı olmasına rağmen eylemini sürdüren anne Fatma Bingöl:



GÖZYAŞLARIMIZI GÖRMEYENLERİ KINIYORUM: Evlat nöbeti başladığında HDP ve PKK bize iftiralar attı, bizi tehdit ettiler. Ama yüreği evlat hasreti ile yanan anneler olarak bu eylemi sürdürdük ve nihayet onların da beklemedikleri bir boyuta ulaştı. Bütün dünya annelerin sesini duydu. Acımızı bizimle paylaştılar. Bu eylem çocuklarımız sıcak yuvalarına dönene kadar devam edecektir. Bizim burada gözyaşlarımızı görmeyen, sesimizi duymayan CHP'yi kınıyorum.

PKK elebaşı Murat Karayılan'ın ismini vererek tehdit etmesine rağmen eylemine bir yıldır devam eden eylemi başlatan annelerden Remziye Akkoyun:

CANIMIZI ORTAYA KOYDUK: 5 yıl önce daha 14 yaşında iken oğlum Azad kaçırıldı. Zaman zaman HDP'lilerle tartışarak oğlumu istedim Oğlumu alana kadar eylemimi sürdüreceğim. Ben bu eylemi başlattığımda canımı ortaya koydum. Beni tehdit ettiler. Ama ben onlara direndim. Ne yaparsalar yapsınlar, annelerin eylemi çocuklarını PKK ve HDP'nin elinden alana kadar devam edecek.



SEVGİLİ EVLATLARINI TERÖRÜN PENÇESİNDEN SÖKE SÖKE ALDILAR

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti bir yılını doldurdu. Evlatlarına kavuşabilmek için her şeyi göze alan, kar kış yağmur çamur demeden nöbet tutan koca yürekli analar, babalar umudunu hiç kaybetmedi. İşte bu bir yıllık süreçte evlatlarına kavuşanların gün gün listesi;



151 AİLE OTURMA EYLEMİNE KATILDI

15 aile çocuğuna kavuştu.

144 terörist 1 Ocak'tan bu yana aileleri ve Türk güvenlik güçlerinin ikna çabalarıyla teslim oldu.

717 terörist son 4 yılda ikna yoluyla teslim oldu.



HACİRE ANNE'NİN ZAFERİ KIVILCIM OLDU

24 Ağustos 2019 Anne Hacire Akar evladını bağrına bastı.

3 Eylül 2019 Anneler Fevziye Çetinkaya, Ayşegül Biçer ve Remziye Akkoyun, HDP il Başkanlığı önünde yeni bir oturma eylemi başlattı

22 Ağustos 2019 Anne Hacire Akar oğlunun dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'nin il binası önünde oturma eylemi başlattı.

24 Ağustos 2019 Hacire Anne kararlı mücadelesiyle oğluna kavuştu.

24 Ağustos 2019 Anne Hacire Akar evladını bağrına bastı.

10 Aralık 2019 Hatice Ceylan, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e kavuştu.

26 Aralık 2019 Hüsniye Kaya'nın kızı Mekiye Kaya güvenlik güçlerine teslim oldu.

10 Ocak 2020 5 yıl önce dağa kaçırılan yetim ve öksüz yakınları için eyleme katılan hala G.A. ile babaanne Halime Kadran, İbrahim Halil Kadran'a kavuştu.



4 Şubat 2020 Bingöl'den gelen Metin-Necla Açan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Harun'a kavuştu.

11 Şubat 2020 Anne Aslıhan Eşrefoğlu, oğlu Hüseyin'e 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.

16 Şubat 2020 Anne Gevriye Ayhan 5 yıl sonra kızı Pelda'ya kavuştu

18 Şubat 2020 Baba Melik ve anne Melek Aslan, oğulları Volkan'a 6 yıllık hasretin ardından kavuştu.

25 Şubat 2020 Anne Muteber Birlik, 5 yıl sonra oğlu Veysi'ye kavuştu.

27 Şubat 2020 Anne Cahide Alkan, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu M.E Alkan'a kavuştu. Anne Şahize Altınkaynak, 6 yıl önce kaçırılan kızı Halise Alptekin'e sarıldı.

9 Mart 2020 Anne Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin Açar'a sarıldı.

9 Temmuz 2020 Bedensel engelli baba Cemal Ertaş, oğlu Ramazan Ertaş'a 8 aylık hasretin ardından kavuştu.

16 Temmuz 2020 Anne Sever Fidan, 11 yıl sonra oğlu Tayfur'a sarıldı.



HİÇ YALNIZ BIRAKMADILAR...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, BBP Lideri Mustafa Destici, AP üyesi Tomas Zdechovsky, 9 ülkenin Ankara büyükelçisi, şehit aileleri, çocukları soykırımda katledilen Srebrenitsa Anneleri, siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler, öğrenciler, din adamları, kanaat önderleri bu süreçte aileleri yalnız bırakmadı.



KIZI KAÇIRILAN ANNE ALMANYA'DA NÖBETE DEVAM EDİYOR!

Almanya'da PKK tarafından kaçırılan Nilüfer Töre'nin annesi Maide Töre, Başbakanlık binası önünde dün de eylem düzenledi. Bakanlar Kurulu toplantısından önce Başbakanlığın önüne gelen Töre, üzerinde "PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin" yazılı pankart açtı. Töre, 6 aydır kızı için eylem yapıyor.

KAYNAK-SABAH