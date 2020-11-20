Selahattin Demirtaş, Ankara Başsavcısı Kocaman’ı tehditten hakim karşısına çıktı

ARA KARARLAR

Taleplerin alınması ve müzakerenin ardından mahkeme heyeti ara kararları açıkladı. Buna göre, suçtan zarar görme ihtimali karşısında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ın davaya katılma talebinin kabulü kararlaştırıldı.

CMK'nın 196/4 maddesi gereği mahkemenin zorunlu gördüğü hallerde video konferans yöntemiyle sanığın mahkemeye katılabileceği ve savunmasının alınabileceği hatırlatılan ara kararda, koronavirüs vaka sayılarının artması sebebiyle başka suçtan tutuklu olan Demirtaş'ın duruşma salonunda hazır edildiği celsede savunma yapma isteği reddedilerek gelecek celseye de video konferans yöntemiyle katılmasına karar verildi.

Savunmasını hazırlaması için Demirtaş'a gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmeden mahkeme, sanık avukatları tarafından CMK 192/3'üncü maddesinde belirtilen "derhal beraat verilmesi" talebinin ise sanığın savunma yapmamış olması nedeniyle reddini kararlaştırdı.

Davanın görülmesine 5 Şubat 2021'de devam edilecek.