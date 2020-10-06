HDP'li Buldan Demirtaş için bu kez de İsveç'e ağladı!
İsveç'in aşırı sağcılarının Kur'an-ı Kerim yakma skandalının ardından, aşırı solcuları da terör örgütü PKK'nın destekçisi HDP ile görüştü. HDP'li Pervin Buldan, Demirtaş'ın cezaevinden çıkması için İsveçli siyasetçilere yalvardı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt başkanlığındaki heyet ile görüştü. Parti genel merkezindeki görüşme sonrasında Buldan, Sjöstedt ile ortak basın açıklaması yaptı.
MORAL BULMUŞLAR!
Buldan, "Son dönemde partimizin yaşadığı hukuksuz ve haksız operasyonlara karşı bir dayanışma gösterdiklerini bize ilettiler. Açıkçası bu dayanışmadan büyük bir güç aldığımızı, moral aldığımızı özellikle ifade etmek isterim." diye konuştu.
Buldan, bu dayanışmanın büyüyerek ve gelişerek devam etmesini istediklerini söyledi.
DEMİRTAŞ DİLİNDEN DÜŞMÜYOR
Türkiye ziyaretinde kendisine iki milletvekilinin de eşlik ettiğini söyleyen Sjöstedt ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin hem Selahattin Demirtaş hem de diğer siyasi tutukluluların özgürlüğü hakkında verdiği kararların gereğinin yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti.
HDP BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
Türkiye'ye küresel düzeyde ilginin varlığına işaret eden Sjöstedt, "Onun için ilerici güçler olarak ısrarla tekrar tekrar gelmeye, dayanışmamızı göstermeye devam edeceğiz. HDP, bizim için çok önemli. Onlarla önümüzdeki dönemde bu dayanışmamızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.