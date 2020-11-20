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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi son veda! Başkan Erdoğan da cenaze töreninde

'ın annesi son yolculuğuna uğurlanıyor. Başkan cenaze törenine katıldı.

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Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi son veda! Başkan Erdoğan da cenaze töreninde

Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan'ın 89 yaşındaki annesi İhsan Kadaifci, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kadaifci için Tuzla'daki Mercan Yeni Camii'nde saat 14.00 sıralarında cenaze töreni düzenlendi.

Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı. Erdoğan'ı Bakan Pekcan'ın eşi Hasan Pekcan karşıladı. Erdoğan, kılınan namazın ardından cenaze aracına alınan tabutun başına gelerek bir süre dua etti. Törenin ardından Kadaifci'nin cenazesi defnedilmek üzere Tuzla Merkez Mezarlığı'na götürüldü.

ACI HABERİ BAKAN KOCA DUYURMUŞTU
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi dün vefat etti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi'ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullanmıştı.

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