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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs tedbiri uyarısı

, sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili açıklama yaptı. Zorunlu tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Bakan Koca, "Gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz" çağırısında bulundu.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs tedbiri uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasının, cumartesi saat 20.00'den pazar saat 10.00'da, pazar günü ise akşam saat 20.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacağını açıkladı.

BAKAN KOCA DESTEK İSTEDİ

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

Sınırlamanın yarın başlayacağını kaydeden Bakan Koca, "Cumartesi saat 20.00'den pazar sabah 10.00'a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz" ifadelerini kullandı.

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