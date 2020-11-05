65 YAŞ ÜSTÜ KISITLAMA GELEN İLLER HANGİLERİ?

Valilikler tarafından il bazında bazı kararlar alınıyor. İşte koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karar alınan iller:

ANKARA: Ankara İl Pandemi Kurulu, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmelerinin kısıtlanmasına karar verdi. Öte yandan taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı.

BURSA: Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

BİLECİK BOZÜYÜK: Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı. Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ilçedeki vaka artışları karşısında vatandaşları koruma adına çalışma başlattıklarını söyledi.

Bazı kısıtlamalara karar verdiklerini ifade eden Yaman, şunları aktardı:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 08.30-10.30 saatleri ile 18.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bunun dışında kalan zamanlarda söz konusu vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Acil sağlık durumları, tedavi ihtiyacı, çalışma ve diğer zorunlu durumları bulunan vatandaşlarımız bu yasaktan muaf olacak. Ayrıca ilçede bulunan kapalı pazarımız haftanın her günü açık olacak, içeride 300 kişiden fazla vatandaş bulunamayacak."

Kaymakam Yaman, 15 yaş altındaki çocukların pazar alanına giremeyeceğini de sözlerine ekledi.

ZONGULDAK: Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınan kararlara göre 65 yaş üstü vatandaşların AVM, hastane ve pazar yerine belirli saatlerde girişleri yasaklandı. Alınan kararlar şöyle sıralandı:

* İlimiz tüm özel ve kamu hastanelerinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, hastane ziyaretlerine ve refakatçi olarak kabul edilmeyecektir.

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın; AVM, market, semt pazarı, pazar yeri vb. toplu alışveriş mekanlarını 16.30-18.30 saatleri arasında zorunlu kalmadıkça kullanmamaları önerilecektir.

* 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 07.30-09.30 ile 16.30-18.30 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını zorunlu kalmadıkça kullanmamaları önerilecektir.

* Çalışan personel sayısı 50 (elli) ve üzeri olan fabrika ve işletmelere girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacaktır.