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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İstanbul'a yasak, kısıtlama gelecek mi? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2 hafta... Son dakika: İstanbul'a yasak, kısıtlama gelecek mi? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2 hafta...
İstanbul'a yasak, kısıtlama gelecek mi? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararlar merak ediliyor. Milyonlarca İstanbullu alınacak kararı yakından takip ediyor. İşte, İstanbul'a yasak, kısıtlama gelecek mi? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2 hafta...
Giriş Tarihi: 16.11.2020 19:23 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 19:31
İstanbul'a yasak, kısıtlama gelecek mi? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kasım ayına girdiğimiz dönemde vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yeni kararlar açıklanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantının ardından kameralar karşısına geçecek. İşte, İstanbul'a yasak, kısıtlama gelecek mi? İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2 hafta...
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL'A YASAK, KISITLAMA GELECEK Mİ?
İstanbul'a yasak geleceğine yönelik açıklama gelmedi. Resmi kurumlardan açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
Sağlık Bakanı Koca daha önce Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Ankara dışında toplanması sıradan bir olay değildir." dedi. Koca "Salgınla savaşta disipline ve uzun süreli başarıya ihtiyacımız var. (Kovid-19 vakaları) Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksektir. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." ifadelerini kullandı. Genel bir yasak ile ilgili açıklama yapmadı.
DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Bakan Koca, 'Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz. Bu artışın olmaması için vatandaşların özellikle maske noktasında hassasiyet göstermesi lazım. Maskenin bütün üst solunum yolu viral enfeksiyonu önleyen özellikleri var. Ne kadar hassasiyet gösterirsek o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz.' demişti.
81 İLDE 65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı.