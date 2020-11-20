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PKK’da çözülmeler hız kesmiyor! Teslim olan terörist sayısı 206'a yükseldi

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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PKK’da çözülmeler hız kesmiyor! Teslim olan terörist sayısı 206'a yükseldi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının birinin 10 yıldır, diğerinin ise 3 yıldır örgütte bulunduğu ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 206'ya ulaştı" ifadelerine yer verildi.

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