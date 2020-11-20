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Başkan Erdoğan'dan ilk Twitter Fleets paylaşımı!

Twitter Fleet özelliğinin ’de de kullanıma açılmasının ardından Başkan  ilk paylaşımını yaptı. Erdoğan  manzarası ile “” paylaşımını yaparken söz konusu özelliği kullanan ilk siyasi isim oldu.

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Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Başkan Erdoğan'dan ilk Twitter Fleets paylaşımı!

Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta kullanılan 'hikaye' özelliği, dün itibarıyla Twitter'da da aktif hale gelerek Türkiye'deki kullanıcılara açıldı. 24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen hikaye özelliği, Twitter'da 'Fleet" adıyla yer alıyor.

Bu yeniliğin ardından birçok kullanıcı bu özelliği kullanmaya başlarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün ilk Fleet'ini paylaştı.

Başkan Erdoğan, "Hayırlı Cumalar" yazısının yer aldığı bir fotoğraf ile cuma mesajı yayınladı.

TWİTTER FLEETS NEDİR?
24 saat içinde silinen paylaşımlar olarak bilinen "Story" ya da Türkçe çevirisyle "Hikayeler" özelliği Twitter'da "Fleets" adıyla var olacak. Türkçe'ye "Filolar" olarak çevrilenTwitter Fleets ile 24 saat içerisinde kaybolacak Fleet'ler oluşturulacak. Tıpkı Instagram'daki gibi Twitter uygulamasının hemen üstünde, yuvarlak profil resimleriyle birlikte sıralanacak. Ayrıca anasayfadaki bir tweet de Twitter Fleets'te hikaye olarak paylaşılabilecek.

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