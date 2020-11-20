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Son dakika: Başkan Erdoğan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı'nı kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan , Başkanı 'nde kabul etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı'nı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

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