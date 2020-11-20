Son dakika: Başkan Erdoğan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı'nı kabul etti
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti.
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
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