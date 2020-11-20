Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda konuşuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyoruz. Bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz.

Devlet olarak tüm imkanları seferber ederek üretimi, ihracatı, ticareti, istihdamı ayakta tutuyoruz.

Ekonomik sıkıntıları iş birliği ve dayanışmayla aşarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Bunun için hepimize düşen görevler var.

Temel kanunların tamamını yenileyerek adalet sistemimizin altyapısını güçlendirerek ülkemizde hukuka erişimi kolaylaştırdık.

GİZLİ ANAYASA ÇALIŞMASINA SERT ÇIKTI

Yeni bir anayasa yapmak için kolları sıvadık. CHP'nin oyunbozanlığıyla neticeye ulaşamadık.

Bizimle birlikte yeni anayasa hazırlamaktan kaçanların, daha sonra karanlık mahfillerde başka gayretler içine girdikleri ortaya çıktı.

Başlattığımız yeni anayasa çalışmasının neden akamete ulaştığı da aleniyet kazandı.

Biz reformlara ara vermedik. Değişim iradesini hiç elden bırakmadık.

Yeni reformlar ve atılımlar için hazırlıklar yapıyoruz.

Milletimizin geleceğe güvenle bakabilmesi için bugün almamız gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz.

Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız

TÜRKİYE'Yİ FAİZ, ENFLASYON, KUR SARMALINDAN ÇIKARMAMIZ ŞARTTIR

Dünkü faiz artırımı kararını bu aşamada değerlendiriyoruz.

Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmeye temin etmektir.

Bunu başardığımızda kurun da istikrara kavuşacağına düşünüyorum.

Türkiye'yi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmamız şarttır.