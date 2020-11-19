Son dakika: Kalpazan çetesine operasyon! 1,5 milyon dolar sahte parayı piyasaya süreceklerdi
Son dakika haberi... Kocaeli'nde kalpazan çetesine başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Piyasaya sahte 1,5 milyon dolar sürmeye çalışan çete çökertildi. 2'si Türk, 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi polis baskınında yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
GÜNDEM A Haber
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KALPAZAN ÇETESİNE OPERASYON
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü başarılı bir operasyona imza attı. Piyasaya sürülmeye hazır sahte 1,5 milyon dolar sürmeye çalışan çete çökertildi.
KALPAZAN ÇETESİNE OPERASYON
2'si Türk, 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi polis baskınında yakalandı. Çayırova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu kişilerden 2'si Rus biri ise Sırp.
KALPAZANLAR SAHTE DOLARLA YAKALANDI
Sahte para basmak için matbaa kuran uluslararası çete çökertildi.
İşte o görüntüler...