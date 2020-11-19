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Son dakika: Kalpazan çetesine operasyon! 1,5 milyon dolar sahte parayı piyasaya süreceklerdi

Son dakika haberi... 'nde çetesine başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Piyasaya sahte 1,5 milyon dolar sürmeye çalışan çete çökertildi. 2'si Türk, 3'ü 5 kişi polis baskınında yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Son dakika: Kalpazan çetesine operasyon! 1,5 milyon dolar sahte parayı piyasaya süreceklerdi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü başarılı bir operasyona imza attı. Piyasaya sürülmeye hazır sahte 1,5 milyon dolar sürmeye çalışan çete çökertildi.

Son dakika: Kalpazan çetesine operasyon! 1,5 milyon dolar sahte parayı piyasaya süreceklerdi

KALPAZAN ÇETESİNE OPERASYON

2'si Türk, 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi polis baskınında yakalandı. Çayırova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan yabancı uyruklu kişilerden 2'si Rus biri ise Sırp.

Son dakika: Kalpazan çetesine operasyon! 1,5 milyon dolar sahte parayı piyasaya süreceklerdi

KALPAZANLAR SAHTE DOLARLA YAKALANDI

Sahte para basmak için matbaa kuran uluslararası çete çökertildi.

Son dakika: Kalpazan çetesine operasyon! 1,5 milyon dolar sahte parayı piyasaya süreceklerdi

İşte o görüntüler...

Son dakika: Kalpazan çetesine operasyon! 1,5 milyon dolar sahte parayı piyasaya süreceklerdi

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