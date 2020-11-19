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Son dakika: Kalpazan çetesine operasyon! 1,5 milyon dolar sahte parayı piyasaya süreceklerdi

A Haber
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Giriş: 19.11.2020 10:26
Güncelleme:19.11.2020 10:44
Son dakika haberi... Kocaeli'nde kalpazan çetesine başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Piyasaya sahte 1,5 milyon dolar sürmeye çalışan çete çökertildi. 2'si Türk, 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi polis baskınında yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Son dakika haberi... Kocaeli'nde kalpazan çetesine başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Piyasaya sahte 1,5 milyon dolar sürmeye çalışan çete çökertildi. 2'si Türk, 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi polis baskınında yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Son dakika: Kalpazan çetesine operasyon! 1,5 milyon dolar sahte parayı piyasaya süreceklerdi SON DAKİKA: KALPAZAN ÇETESİNE OPERASYON! 1,5 MİLYON DOLAR SAHTE PARAYI PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

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1,5 milyon dolar sahte parayı...
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