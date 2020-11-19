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Son dakika: Kalpazan çetesine operasyon! 1,5 milyon dolar sahte parayı piyasaya süreceklerdi
Son dakika haberi... Kocaeli'nde kalpazan çetesine başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Piyasaya sahte 1,5 milyon dolar sürmeye çalışan çete çökertildi. 2'si Türk, 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi polis baskınında yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
Son dakika haberi... Kocaeli'nde kalpazan çetesine başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Piyasaya sahte 1,5 milyon dolar sürmeye çalışan çete çökertildi. 2'si Türk, 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi polis baskınında yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.