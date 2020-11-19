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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Lütfen, bu kez kurallara uyalım

Son dakika haberine göre , çocukların evde de yanlarında olacaklarını belirterek, "Eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım" dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Lütfen, bu kez kurallara uyalım

Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarla ilgili alınan karara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Okul bahçesinde nasıl mesafeli oynayacaklarına kadar düşünülmüş bir hazırlıkla beklediğimiz çocuklarımız bir kez daha evlerinde. Biz evde de yanlarında oluruz, eğitime uzaktan da devam ederiz ama onların yeri okul. Lütfen, bu kez kurallara uyalım. Sürecin son bulması elimizde" ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuktan önemli yüz yüze eğitim açıklaması SON DAKİKA | MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN ÖNEMLİ YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

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