Son dakika... DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılına ilişkin DGS tercihleri tamamlandı. Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, ek tercih döneminde tercihlerini gerçekleştirdiler. Sonuçların açıklanacağı tarihi iple çeken vatandaşlar, ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları 2020 açıklandı mı? ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 DGS ek tercih sonuçlarının hangi gün açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Bir önceki tercihlere bakacak olursak, sonuçların tercihlerin bitmesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Buna göre, DGS ek tercih sonuçlarının 27 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamaları beklemekte fayda var.