Son dakika: DGS ek tercih sonuçları 2020 açıklandı mı? ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
Son dakika... DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS ek tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. DGS adayları heyecan içinde ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, DGS ek tercih sonuçları 2020 açıklandı mı? ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte haberin detayları...
Son dakika... DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2020 yılına ilişkin DGS tercihleri tamamlandı. Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylar, ek tercih döneminde tercihlerini gerçekleştirdiler. Sonuçların açıklanacağı tarihi iple çeken vatandaşlar, ÖSYM'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları 2020 açıklandı mı? ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 DGS ek tercih sonuçlarının hangi gün açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Bir önceki tercihlere bakacak olursak, sonuçların tercihlerin bitmesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Buna göre, DGS ek tercih sonuçlarının 27 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamaları beklemekte fayda var.
Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'eelektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonrasonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
DGS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ
Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır.
Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış,önlisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırkentaban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
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