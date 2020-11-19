Anayasa Mahkemesi CHP'nin KHK başvurusunu reddetti

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CHP milletvekillerinin başvurusunda, yasama yetkisinin, TBMM'ye ait ve devredilemeyen bir yetki olduğu belirtildi. Kanun hükmünde kararnamelerin istisnai bir yetki olduğu ve yasama yetkisinin devri anlamına gelecek şekilde genelleştirilemeyeceği kaydedildi. Buna göre çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin iptali istendi.