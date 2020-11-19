Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik yargı üyelerini tehdit etti





BYLOCK'ÇU HAKİM SAVCILARLA İRTİBATLI

Çelik, hakkında düzenlenen iddianamede FETÖ'den kapatılan YARSAV'a 17 bin lira bağış yaptığı, YARSAV'ın FETÖ'den ceza alan eski başkanı ile 417 telefon irtibatının olduğu belirtildi. İddianameye göre FETÖ'den soruşturulan 54 kişiyle 'Olağanın ötesinde çok yoğun' irtibat kurdu. ByLock'cu hakim ve savcılarla da irtibatı saptanan Çelik'in, eski korgeneral Metin İyidil'i Sincan Cezaevi'nde ziyarete giden Abdullah Kaya ile 461 telefon görüşmesine ulaşıldı. Çelik'in, eski Maliye Bakanlığı müfettişi Hamza Kaçar'la da irtibatı bulunuyor.