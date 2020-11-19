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AK Partili Bülent Turan: Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre... Turan, lideri 'na yönelik ifadeleri nedeniyle ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldığı bilgisini aldığını söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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AK Partili Bülent Turan: Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Turan, "Edindiğim bilgilere göre savcılık, hakkında soruşturma başlattı" dedi.

"EDİNDİĞİM BİLGİ BU"

Açıklama AK Parti Grup Başkanvekili 'dan geldi. Turan, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur" dedi.

"Hukuk ÇERÇEVESİNDE GEREĞİ YAPILMALIDIR"

"Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir" diyen Turan, "Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

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