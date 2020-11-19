AK Partili Bülent Turan: Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

"Hukuk ÇERÇEVESİNDE GEREĞİ YAPILMALIDIR"

"Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir" diyen Turan, "Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.