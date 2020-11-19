AK Partili Bülent Turan: Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
Son dakika haberine göre... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle Alaattin Çakıcı ile ilgili savcılık soruşturması başlatıldığı bilgisini aldığını söyledi.
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Edindiğim bilgilere göre savcılık, Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlattı" dedi.
"EDİNDİĞİM BİLGİ BU"
Açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur" dedi.
"Hukuk ÇERÇEVESİNDE GEREĞİ YAPILMALIDIR"
"Hakaret, tehdit, kötü söz kimden gelirse kime karşı yapılırsa bu yanlıştır doğru değildir" diyen Turan, "Hukuk çerçevesinde gereği yapılmalıdır. Hukuk AK Parti'nin değişmez ilkesidir, ilkesel duruşumuz budur. Kişilere bağlı hakaret tehdit olmaması gerekir" ifadelerini kullandı.