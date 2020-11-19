İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'aklamaya' çalıştığı HDP'lilerin skandal görüntüleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "HDP'yi suç örgütü gibi görüyorlar" açıklamasının üzerinden henüz saatler geçmişti ki HDP'den yine tepki çeken bir skandal haberi geldi. HDP'li milletvekili ve Tunceli il teşkilatı yöneticileri, Necmettin öğretmeni haince katleden terörist İsmail Sürgeç'in evine gitti. Terör yandaşları, 10 Kasım'da öldürülen azılı teröristin ailesine taziyede bulundu. İşte skandala ilişkin SABAH'ın ulaştığı son dakika görüntüleri ve detaylar;

HDP Tunceli il teşkilatı ve milletvekili, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehit olduğu hain saldırının talimatını veren ve operasyonda öldürülen teröristin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

SON DAKİKA HABERİ ALÇAK ZİYARETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tunceli HDP İl Örgütü'nün önceki gün organize ettiği taziye ziyaretine HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP İl Eşbaşkanları Nurşat Yeşil ile İbrahim Kasun da katıldı. HDP'liler, terörist İsmail Sürgeç'in ailesine ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirip başsağlığı diledi.

PKK KANALINDA YAYINLANDI!

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı (ANF) da HDP'lilerin alçak ziyaretini "HDP'lilerden HPG komutanı Sürgeç'in ailesine ziyaret" başlığıyla duyurdu.

HAİN SALDIRININ TALİMATINI VEREN İSİM

Yılmaz Botan kod adlı PKK'lı terörist Sürgeç 10 Kasım'da Tunceli Ovacık ve Pülümür ilçeleri üçgenindeki Ahpanos Vadisi'nde düzenlenen son dakika operasyonunda kuryesiyle birlikte öldürüldü. 10 milyonluk kırmızı kategoride aranan sözde Dersim saha sorumlusu Sürgeç'in, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kaçırılıp, öldürüldüğü olayın talimatını verdiği ortaya çıkmıştı.

7 KAHRAMANIMIZIN ŞEHİT EDİLDİĞİ SALDIRIDA DA VARDI

Terörist Sürgeç'in Kemah'ta aralarında Kara Pilot Yarbay Miktat Şamdancı'nın da bulunduğu 9 askerimiz ile Tokat Reşadiye'de 7 askerimizin şehit edildiği alçak saldırılara bizzat katıldığı da belirlenmişti.

Skandal ziyaret örgütle HDP arasındaki organik bağı da bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

NECMETTİN ÖĞRETMEN GENCECİK YAŞINDA VAHŞİCE KATLETMİŞTİ

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi Çiftçibaşı Köyü ilkokulunda öğrencilerine karnelerini dağıtan Necmettin öğretmen, yaz tatilini geçirmek için memleketi Gümüşhane'nin Torul İlçesine dönerken 16 Haziran 2017 günü Tunceli-Erzincan karayolu arasındaki Pülümür Çayında yolu teröristlerce kesilerek kaçırılmıştı. Kendi kullandığı aracından indirilerek kaçırılan 24 yaşındaki Necmettin öğretmen 27 gün boyunca tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Genç öğretmenin cenazesi 12 Temmuz günü Pülümür çayında kurşuna dizilmiş olarak bulunmuştu. Şehit öğretmen düğün hazırlığı yapıyordu.

TÜRKİYE NECMETTİN ÖĞRETMENİ UNUTAMIYOR

Tunceli'de terör örgütü PKK üyelerince 2017 yılında kaçırıldıktan sonra katledilen Necmettin Yılmaz'ın ailesi, genç öğretmenin şehadetinin ikinci yılında hüzün yaşıyor. Görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesi, evlatlarının şehadetinin ikinci yılında hüzün yaşıyor.

Necmettin öğretmenin şehadetinin ardından geçen 2 yılda yurdun çeşitli yerlerinden çok sayıda taziye telefonu, mesaj ve mektup alan Gülay ve Hamit Yılmaz çifti, oğullarının mezarı başında her gün dua ediyor.

BABASI ANLATTI...

Şehit öğretmenin küçük kardeşi 15 yaşındaki Yahya Yılmaz ise ağabeyine duyduğu özlemi, ondan geriye kalan teli kopuk gitarla dindirmeye çalışıyor. Baba Hamit Yılmaz, yaptığı açıklamada,2016'da Şanlıurfa'ya atanan oğlunun 8 aylık öğretmenken PKK tarafından katledildiğini anımsattı.

Yaşadıkları acı olayın üzerinden 2 yıl geçtiğini dile getiren Yılmaz, 27 gün boyunca bulunmasını beklediği evladını unutmasının mümkün olmadığını söyledi.

AÇ YAŞAR VATANSIZ YAŞAYAMAZDI

Yılmaz, oğlu Necmettin'in ömrünü okumakla geçirdiğini ve cehaletle savaşırken şehadete ulaştığını ifade ederek yaptığı son dakika açıklamalarında şunları söylemişti;

"Necmettin öğretmen, Esma-ül Hüsna'yı, Allah'ın isimlerini ezbere bilen, kendini yetiştirmiş bir evladımdı. Allah onu ve bütün ölmüşlerimizi nurlar içinde yatırsın. Bizi çok derinden üzdü. Acısı tarif edilmiyor. Rabb'im herkese Necmettin evladım gibi evlatlar nasip etsin. Necmettin, anasına babasına asi bir evlat değildi. Onun için çok acıyoruz. Izdırap içindeyiz ama takdiriilahi. İnsan aç susuz yaşar, vatansız yaşayamaz. Necmettin öğretmenin, oğlumun da kaderi şehadet şerbeti içmekmiş. Allah'a hamdolsun. En büyük şerbeti içti. İnşallah bize de nasip olur."

"Rabb'im kimseye evlat acısını tattırmasın." diyen baba Yılmaz, acısını dindirmek için Allah'a sığınmaktan başka çare bulamadığını anlattı.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPACAKTI

Oğlunun, hayallerini gerçekleştirmeye ömrünün yetmediğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaşasaydı 2018'de nişanlanıp düğün hazırlığı yapacaktı. Nasip olmadı. Takdiriilahi böyleydi. Elimizden bir şey gelmiyor. Allah böyle dilemiş. Allah aziz milletimizi korusun. Bayrağımızı vatanımızda ilelebet dalgalandırsın. Biz 1071'den beri bu toprakların üzerindeyiz, Allah'ın iziniyle ilelebet de olacağız, ha üstünde gezmişiz ha altında yatmışız fark etmiyor. Bu vatan bizim. İnsan bir gün ölecek. Allah onurlu ve şerefli ölümü herkese nasip etsin. Rabb'imize boyun eğdik."

Foto: Necmettin öğretmenin katili gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Anne Gülay Yılmaz ise ilk günkü gibi taze olan evladının acısını, ölene kadar yüreğinde hissedeceğini dile getirdi.

Evladını sanki çıkıp gelecek gibi beklediğini anlatan anne Yılmaz, "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Çok üzgünüm. Önce Allah'a, sonra Peygambere, millete ve devlete sığınarak teselli bulduk. Allah millete ve devlete zeval vermesin." dedi.

GİTARI HATIRA KALDI

Şehit öğretmenin kardeşi Yahya Yılmaz da ağabeyinin şehadetinin ardından büyük üzüntü yaşadığını ve hayatın kendisi için zor olduğunu söyledi.

Yılmaz, ağabeyinin şehadetine ilişkin duygularını "Benim için çok serzenişli ve acıklı bir hayatın başlangıcı oldu. Ona beslediğim duygular çerçevesinde bu, benim için büyük yıkıma sebep oldu." şeklinde ifade etti.

Necmettin öğretmenin müziğe ve enstrümanlara yoğun ilgi duyduğunu, özellikle saz ve gitarla ilgilendiğini anlatan Yılmaz, "Çok farklı müziklerle ilgilenirdi. Gitarı bana ağabeyimden hatıra kaldı. Onu saklıyorum. Onun gösterdiği gibi ona özen göstermeye çalışıyorum. O gitarın benim için manevi değeri yüksek." diye konuştu.

NECMETTİN ÖĞRETMENİN ÖZ GEÇMİŞİ

Necmettin Yılmaz, 14 Aralık 1993'te Gümüşhane'nin Torul ilçesi Demirkapı köyünde ailesinin 4 çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi.

İlkokul eğitimini Demirkapı İlköğretim Okulu, ortaokulu Gümüşhane Bağlarbaşı Yatılı Bölge Ortaokulu, liseyi ise Gümüşhane Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesinde tamamlayan Yılmaz, Artvin Çoruh Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek hayatına 2015-2016 eğitim öğretim yılında Torul'un Altınpınar İlkokulunda ücretli sınıf öğretmenliği yaparak başlayan Necmettin öğretmen, 2016'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokuluna atandı.

KAHREDEN GÜN GELEN SON DAKİKA HABERİ...

8 aylık öğretmen olan ve öğrencilerince çok sevilen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

Genç öğretmeni arama çalışmaları 27 gün boyunca aralıksız sürdü. Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu.

Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezinde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Şehadetinin ardından Necmettin Yılmaz'ın adı, Milli Eğitim Bakanlığınca Siverek'teki görev yaptığı okul, Torul'daki imam hatip lisesi ile yurdun çeşitli yerlerindeki kütüphanelere ve Tunceli'de bir bulvara verildi.

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