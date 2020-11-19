Kayıpmaz, kısıtlamaların etkisinin izleneceğini belirterek, "Ümit ediyorum ki bireysel olarak almış olduğumuz tedbirler, bu kapatma ve kısıtlama kararları neticesinde hasta sayıları kontrol altına alınır. Ama buna rağmen 2 hafta sonra yine başladığımız noktadaysak hasta, ağır hasta sayılarındaki artış bizim sağlık kapasitemize ciddi basınç oluşturmaya devam ederse o zaman daha sert tedbirler de gündeme gelir. Zaten Cumhurbaşkanı'mız da açıklamasında bunun sinyallerini vermişti. Ne kadar süreceğini bilmediğiniz bir salgında 2 hafta yaşamı tam durdurarak, bir şekilde vakaları kontrol altına almak zor. Bu 2 haftayı kapattınız, ondan sonra insanlar tekrar dolaşıma geçecek, hareketlilik artacak, ondan sonra ne olacak? Bu da bir alternatif olabilir; ama bizim kış aylarında peyderpey hasta ve vaka sayılarının nasıl gittiğine bakıp, ona göre tavsiyelerde bulunmamız gerekiyor. Her türlü alternatif masaya yatırılıyor. Salgının seyrine göre de hastane kapasitelerinin durumuna göre ek tedbirler gündeme gelebilir" diye konuştu.