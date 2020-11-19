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Koronavirüsle mücadele kritik 15 gün: Bulaş hızı yavaşlamazsa...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrası kararları açıklaması ve ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle yasaklar yeniden hayatımıza girdi. Bu kararlarla yaklaşık 35 milyon kişinin hareketinin yavaşlatılarak, bulaşın hız kesmesi planlanıyor. Ancak önümüzdeki 15 gün çok kritik. Eğer herhangi bir hız kesme olmazsa yeni yasaklar gündemde. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 09:07
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Koronavirüsle mücadele kritik 15 gün: Bulaş hızı yavaşlamazsa...

Edinilen bilgiye göre, devreye giren yeni yasaklar önce Bilim Kurulu, ardından Bakanlar Kurulu'nda yapılan toplantılarda alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koronavirüsle mücadele kritik 15 gün: Bulaş hızı yavaşlamazsa...

Koronavirüs salgınında, kapalı mekanların kullanılmaya başlamasıyla birlikte yaşanan hızlı artışla ilgili aşamalı plan yapıldı.

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Koronavirüsle mücadele kritik 15 gün: Bulaş hızı yavaşlamazsa...

Hürriyet'in haberine göre bu önlemlerin etkisi 2 hafta boyunca takip edilecek. 10-15 gün sonra vaka yayılım hızında düşüş olmazsa, bir sonraki aşamaya geçilecek.

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Koronavirüsle mücadele kritik 15 gün: Bulaş hızı yavaşlamazsa...

GECE GEZMESİNE ÖNLEM ALINDI
Hafta sonu için kısmi sokağa çıkma yasağı, 14 saatlik bir kesme anlamına geliyor.

Bu yasağın daha çok geç saatlere kadar kalabalık ortamlarda dışarıda kalan gruplara ve ev ziyaretlerine yönelik olduğu belirtiliyor.

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Koronavirüsle mücadele kritik 15 gün: Bulaş hızı yavaşlamazsa...

Toplantılarda, okulların bulaşma kaynağı olmadığı ancak, bunun yarattığı hareketlilik, servisler ve velilerin oluşturduğu kalabalıkların risk yarattığı değerlendirmesi de yapıldı.