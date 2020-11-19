Koronavirüsle mücadele kritik 15 gün: Bulaş hızı yavaşlamazsa...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrası kararları açıklaması ve ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle yasaklar yeniden hayatımıza girdi. Bu kararlarla yaklaşık 35 milyon kişinin hareketinin yavaşlatılarak, bulaşın hız kesmesi planlanıyor. Ancak önümüzdeki 15 gün çok kritik. Eğer herhangi bir hız kesme olmazsa yeni yasaklar gündemde. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.11.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 09:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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