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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Yarın 20.00'den sonra başlıyor! İşte koronavirüs yasaklarının tüm detayları Yarın 20.00'den sonra başlıyor! İşte koronavirüs yasaklarının tüm detayları Yeni tip koronavirüs salgınında vaka artış hızının artması üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni yasaklarla ilgili detaylar netleşti. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm valiliklere gönderilen genelgede kısıtlamalara ilişkin tüm ayrıntılara yer verildi. İşte yarın saat 20.00'den itibaren başlayacak koronavirüs yasakları ile ilgili tüm detaylar... Giriş Tarihi: 19.11.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 09:38
Koronavirüste artan vakalara karşı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni yasaklarla ilgili detaylar netleşti. İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere genelge gönderdi. İşte 65 yaş üstünden 20 yaş altına, lokantalardan sinemalara, hafta sonundan özel araçla seyahate kadar yarın saat 20.00'den itibaren geçerli olacak tedbirler...
GALERİ DEVAM EDİYOR RESTORANLARDA PAKET SERVİS Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis yapabilecek.
MOLA YERLERİNDEKİ RESTORANLAR Yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerindeki yeme içme yerleri hizmet vermeye devam edecek.
Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.
Ayrıca daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulama devam edecek.
AVM, MARKET VE BERBERLER Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında hizmet sunacak.