Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe: Kazdıkları tünele gömüldüler

Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazan ve İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi." denildi.

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/2z2WitBySh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2020

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