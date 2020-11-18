18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe: Kazdıkları tünele gömüldüler

Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe: Kazdıkları tünele gömüldüler

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada " bölgesine sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 /’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu! Terör örgütüne ağır darbe: Kazdıkları tünele gömüldüler

Barış Pınarı bölgesine sızmak için tünel kazan ve İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Bölgeye sızmak amacıyla tünel kazdığı İHA'lar ile tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile kazdıkları çukurda etkisiz hale getirildi." denildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde PKKya ağır darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB DUYURDU! BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE PKK'YA AĞIR DARBE: 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 3, FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 2 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: MSB açıkladı! Barış Pınarı bölgesinde teröristlere ağır darbe SON DAKİKA: MSB AÇIKLADI! BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA