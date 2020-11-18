Son dakika: AVM'lerde yeni dönem hafta sonu başlıyor! Artık yasak

AVM'lerde bulunan kafe, lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinin de bu kapsamda olduğu, buna göre; yemek için kullanılan masaların kullanımı da yasaklandığı belirtildi.

Buna göre, AVM içindeki bu iş yerleri de 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek.