Son dakika: Devlet Bahçeli Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi: Terörist Demirtaş’a hürmet ve hayranlığı bellidir
Son dakika haberi...MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Bahçeli "Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’a hürmet ve hayranlığı bellidir." ifadelerini kullandı. Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun Alaattin Çakıcı'ya yönelik sözlerine ise "Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür." yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun mafya araması durumunda gönül gönüle verdiği hainlere bakması gerektiğini belirten MHP lider Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin tarihi bir sorunu olduğunu da sözlerine ekledi.
MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle hedef aldı. Bahçeli "Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'a hürmet ve hayranlığı bellidir." dedi.
ÜSLUBUNUN KİNDARLIĞI HERKESİN MALUMU!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun habis ve hastalıklı konuşmaları dikkatle incelendiğinde nasıl bir girdabın içine düştüğü, nasıl bir hezeyan ve melanete gömüldüğü gayet net olarak anlaşılacaktır. Üslubunun kindarlığı, siyaset usulünün kirliliği herkesin malumudur.
KILIÇDAROĞLU'NUN TERÖRİST DEMİRTAŞ HAYRANLIĞI
Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'a hürmet ve hayranlığı bellidir. Soros'un tetikçisi ve tedarikçisi Osman Kavala'ya sevgi ve sempatisi bilinmektedir. Ellerinde Mehmetlerimizin kanı bulunan bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle iç dışlı olduğu ise son derece berraktır.
YAPTIĞI SEVİYESİZLİK VE REZİLLİKTİR!
Bu durum kapsamında CHP Genel Başkanı'nın hakaret ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayımladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli Ülküdaşım Alaattin Çakıcı'ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir.
ALAATTİN ÇAKICI ÜLKE VE MİLLET SEVDALISI BİR ÜLKÜCÜDÜR
Kamuoyu nezdinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere cevabım şudur: 1-Alattin Çakıcı bir Ülkücü şehidimizin oğludur. 2- Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür. 3- Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır.
MAFYA ARIYORSA GÖNÜL GÖNÜL OLDUĞU HAİNLERE BAKSIN!
Elbette üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezaevinde kalarak ödemiş bir vatan evladıdır. Kılıçdaroğlu mafya arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa el ele, gönül gönüle olduğu hainlere bakması, şayet onuru varsa nedamet duyması tavsiyemdir.
KILIÇDAROĞLU CHP'NİN TARİHİ SORUNUDUR!
Kılıçdaroğlu, aleyhine işleyen gündemi değiştiremez, yama tutmayan açıklarını asla kapatamaz. PKK'yla işbirliğinin, FETÖ'yle diyaloglarının demokratik faturasına mutlaka katlanacaktır. CHP'nin tarihi sorunu Kılıçdaroğlu ve ekibidir. Bu sorun kanserleşmiş, vücuda yayılmıştır.