MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır sözlerle hedef aldı. Bahçeli "Kılıçdaroğlu'nun terörist Demirtaş'a hürmet ve hayranlığı bellidir." dedi.

ÜSLUBUNUN KİNDARLIĞI HERKESİN MALUMU!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun habis ve hastalıklı konuşmaları dikkatle incelendiğinde nasıl bir girdabın içine düştüğü, nasıl bir hezeyan ve melanete gömüldüğü gayet net olarak anlaşılacaktır. Üslubunun kindarlığı, siyaset usulünün kirliliği herkesin malumudur.