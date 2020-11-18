Son dakika: MEB'den flaş uzaktan eğitim açıklaması

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'UN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;

31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek.





Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak.



