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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul'da...

... ABD ve beraberindeki heyet veda ziyareti için 'a geldi. Pompeo'nun kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul'da...

SON DAKİKA HABERİ: ABD ve beraberindeki heyet veda ziyareti için 'a geldi.

Pompeo'nun kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Pompeo, Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile görüecek.

A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer'in aktardığı bilgiye göre; Pompeo'nun Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi beklenmiyor.

Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul'da SON DAKİKA HABERİ | ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO İSTANBUL'DA


Pompeo geçen hafta yaptığı açıklamada,kapsamlı bir yurt dışı gezisine çıkacağını kaydederek, "Cuma gününden itibaren Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gideceğim. Görüşmelerimizde ülkelere göre birçok konuyu ele alacağız." demişti.



3 Kasım'da yapılan ABD Başkanlık seçimlerinde Başkan Trump, yarışı Demokrat rakibi 'ın gerisinde tamamlamıştı.

Halen hukuki adımlarına devam eden Trump, Savunma Bakanı Mark Esper'i dün görevden almıştı.



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