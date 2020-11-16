Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan e-Devlet açıklaması: Kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi." dedi.
GÜNDEM AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi." ifadelerini kullandı.
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