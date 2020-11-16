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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan e-Devlet açıklaması: Kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi." dedi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan e-Devlet açıklaması: Kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bürokrasinin Azaltılması ve Dijital Türkiye Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Dijital Türkiye Portalı kullanıcı sayısı 51 milyonu aştı, portalda sunulan hizmet sayısı da 5 bin 265'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

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