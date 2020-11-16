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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 16 Kasım 2020 Pazartesi

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük vaka sayısını açıkladı. , 'a ait koronavirüs vaka sayılarını hesabından paylaştı. İşte 16 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 16 Kasım 2020 Pazartesi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 16 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 16 Kasım 2020 Pazartesi. SON DAKİKA HABERİ | SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 16 KASIM 2020 PAZARTESİ.

TEDBİRLERE UYMAK EN BÜYÜK SİLAH

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 3.316 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.610'a yükseldi. Tedbirlere uymak, birlikte hareket etmek bu mücadelenin en önemli silahıdır. Tedbirlere uyma sorumluluğu hepimize ait. Tedbirlere birlikte uyarak mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 15 Kasım 2020 Pazar SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | 15 KASIM 2020 PAZAR

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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