Son dakika haberi | İçişleri Bakanlığı: 1'i gri kategoride yer alan 5 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, "PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terör arananlarda 'gri' kategoride yer alan toplam 5 terör örgütü mensubu, bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu." bilgisini paylaştı.



PKK'LILARIN FAALİYETLERİ...

Bakanlık ayrıca, "Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi." açıklamasını yaptı.



TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 202 OLDU

Buna göre; 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim teslim olan örgüt mensubu sayısı 202'ye yükseldi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)