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Son dakika: Emine Erdoğan, KKTC'nin 37'nci kuruluş yılını kutladı

Son dakika haberine göre 'ın eşi Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin () 37'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2020
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Son dakika: Emine Erdoğan, KKTC'nin 37'nci kuruluş yılını kutladı

Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı, fotoğraflı paylaşımda "KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ve değerli eşi Sibel Tatar'a samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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