İstanbul'da Miss Uganda! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı...

Esenyurt'ta koronavirüs yasaklarına rağmen düzenlenen 'Miss Uganda' güzellik yarışması ile ilgili ilginç detaylar bilgiler gelmeye devam ediyor. Güzellik yarışması için adaylardan 100 dolar katılım ücreti istendiği ve Boğaz'da düzenlenen 'sessiz' tekne partisi için katılımcılara bluetooth kulaklıkların dağıltıldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.11.2020 08:40 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 08:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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