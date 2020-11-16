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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'da Miss Uganda! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı... İstanbul'da Miss Uganda! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı... Esenyurt'ta koronavirüs yasaklarına rağmen düzenlenen 'Miss Uganda' güzellik yarışması ile ilgili ilginç detaylar bilgiler gelmeye devam ediyor. Güzellik yarışması için adaylardan 100 dolar katılım ücreti istendiği ve Boğaz'da düzenlenen 'sessiz' tekne partisi için katılımcılara bluetooth kulaklıkların dağıltıldığı ortaya çıktı. Giriş Tarihi: 16.11.2020 08:40 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 08:43
Esenyurt'ta 'Miss Uganda' güzellik yarışması yapılan mekânda daha önce de parti yapıldığı belirlendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yarışmaya katılanların bazılarının Boğaz'daki 'sessiz' tekne partisine de katıldığı, müzik için katılımcılara bluetooth kulaklıklar dağıtıldığı ortaya çıktı.
Miss Uganda yarışmasına katılım içinse adaylardan 100 dolar katılım ücreti istenmiş.
Şaşkına çeviren olay 12 Kasım'da İstanbul Esenyurt'ta bir sitede bulunan gece kulübünde meydana gelmişti.
Koronavirüs nedeniyle yasak olmasına rağmen bir grup tarafından, 'Miss Uganda' adında bir güzellik yarışması düzenlemiş, sosyal mesafe ve maske kuralının çiğnendiği yarışma sonrasında işletme sahibi gözaltına alınırken katılımcılara para cezası kesilmişti.