'Miss Uganda' kadınları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir eğlence mekanına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, içlerinde koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacı ve davetlilerinin de aralarında olduğu kişilere ceza yağdı.

DHA Giriş Tarihi: 14.11.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 15:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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