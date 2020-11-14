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'Miss Uganda' kadınları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir eğlence mekanına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, içlerinde koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacı ve davetlilerinin de aralarında olduğu kişilere ceza yağdı.

DHA
Giriş Tarihi: 14.11.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 15:54
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'Miss Uganda' kadınları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı

Esenyurt'ta bir eğlence mekanında düzenlenerek koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği 'Miss Uganda' yarışmasının ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, yine yabancı uyruklu kişiler tarafından saat 02.00'de düzenlenen bir eğlenceye baskın yaptı.

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'Miss Uganda' kadınları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir alkollü mekanda koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek eğlence düzenlendiği bilgisine ulaştı.

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'Miss Uganda' kadınları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı

Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, mekana baskın yaptı. Yapılan baskında, polis ekipleri tarafından eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu vatandaşların pasaport kontrolleri yapıldı.

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'Miss Uganda' kadınları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı

Baskında, eğlence mekanındaki kişilerin koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği, sosyal mesafe ve maske kuralına da riayet etmediği tespit edildi.

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'Miss Uganda' kadınları bu sefer de denetim yapılan eğlence mekanında ortaya çıktı

Ayrıca eğlence mekanında bulunan yabancı uyruklu kişilerin aralarında koronavirüs tedbirlerinin ihlal edilerek düzenlenen 'Miss Uganda' yarışmasına katılan yarışmacılar ve davetliler olduğu öğrenildi.