Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'na AK Parti'den sert tepki

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

Göksu, "1,5 yıldır asli görevini unutarak İstanbul'u geriye götüren, başlamış veya bitmekte olan yüzlerce projeyi durduran İBB Başkanı, bu başarısızlığını kapatabilmek için ülkesini batıyı şikayet etme mesaisi harcıyor" dedi.

YILDIZ: "İŞTE EMPERYALİZM BUDUR"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi ve "What is imperialism? Ya da Emperyalizm nedir?" diye sordu. Yıldız, Twitter hesabından video paylaştı.

Haydar Ali Yıldız, söz konusu videoda şunları söylüyor:

"Bir tarihçi arkadaşım anlatır. Bir özel üniversitemizde İngilizce tarih dersi alıyorlar. Hoca dersin ortasında bir soru sorar: 'What is imperialism (emperyalizm)' Emperyalizm nedir? Arkadaş işaret eder, 'Bu soruya Türkçe cevap vermek istiyorum' der. 'Ne o What is imperialism?' diyor. 'Yok. Yalnız İngilizce cevap verebilirsiniz' diyor. Arkadaş ısrar ediyor ve 'Yok. Hayır. Ben bu soruya Türkçe cevap istiyorum' diyor. 'Hayır. What is imperialism? İngilizce cevap vereceksiniz' diyor. Arkadaş 'İşte emperyalizm budur' diyor."

Söz konusu videoda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Başbakan olduğunuzda diğer ülkelerin başbakanlarıyla hangi dilde konuşacaksınız?" şeklindeki soruya, "Türkçe'yle konuşacağım" şeklinde cevap vermesi de yer alıyor.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)