Son dakika: Başkan Erdoğan üst üste telefon görüşmeleri gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı Luis Abinader ve Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile telefonla görüştü.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Dominik arasında karşılıklı ticaret hacmini yükseltecek, turizm, altyapı ve savunma sanayii alanlarında yatırım ve iş birliğini ilerletecek konular değerlendirildi.

EKONOMİK İLİŞKİLERİN BÜYÜK POTANSİYELİ VAR

Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük potansiyeli haiz olduğunu belirterek, karşılıklı iradeyle bu yönde atılacak doğru adımlardan her iki ülkenin büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

MOISE İLE DE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Haiti ilişkilerini geliştirecek adımlar ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, iki ülkenin enerji, inşaat, çelik, sağlık ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda ciddi bir iş birliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu alanlarda atılacak adımlarla ticaret hacminin hızla daha üst seviyelere ulaşacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin babası Etienne Moise'nin vefatı nedeniyle taziyelerini de iletti.