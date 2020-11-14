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CHP medyası deprem çantasından rahatsız oldu

’nin farkındalık oluşturma adına hayata geçirdiği “ Çantası” dağıtma uygulaması ’nin yakın olduğu iddia edilen medya organlarını rahatsız etti. CHP’li ’nin çocuk parkına terör örgütü paçavrası sembolü yapmasına ses çıkarmayan CHP’ye yakın medya organları, Başakşehir Belediyesi’nin halka ücretsiz olarak dağıttığı binlerce çantasını eleştirdi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.11.2020 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020
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CHP medyası deprem çantasından rahatsız oldu

Başakşehir Belediyesi sosyal farkındalık uygulaması kapsamında yaklaşık bir yıl önce vatandaşlara "Deprem Çantası" dağıtmaya başladı. Başakşehir Belediyesi'ne ait sosyal medya hesaplarından yapılan dağıtım vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Radyo Başakşehir'de program yapan Türkiye'nin en ünlü radyocuları ve programcıları da devreye girdi. Dinleyenlerine deprem bilincini hatırlatmak üzere binlerce deprem çantası hediye etti. Deprem çantası dinleyicilerin evlerine kadar ücretsiz bir şekilde gönderildi.

DEPREM ÇANTASI DAĞITIMINDAN RAHATSIZ OLDULAR

Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği sosyal farkındalık uygulaması CHP'ye yakın olduğu iddia edilen medya kuruluşlarını rahatsız etti. Geçtiğimiz günlerde CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin çocuk parkına yapmış olduğu terör örgütü YPG sembolüne sesini çıkarmayan CHP'ye yakın medya kuruluşları Başakşehir Belediyesi'nin deprem çantası dağıtmasını engellemek için harekete geçti.

ERGÜT: "CHP'Lİ BİR BELEDİYE YAPSA YERE GÖĞE SIĞDIRAMAZDINIZ"

Başakşehir Belediyesi Basın Danışmanı Necip Fazıl Ergüt; sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada "Başakşehir Belediyesi yaklaşık 1 yıldır farkındalık oluşturmak adına hem sosyal medya hesaplarından, hem de ülkenin en önemli radyo programcıları aracılığı ile binlerce deprem acil setini dağıtmıştır, dağıtmaya da devam edecektir. CHP'li bir belediye yapsa yere göğe sığdıramazdınız" ifadelerini kullandı.

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