İzmir için büyük deprem uyarısı: Faylara göre plan yapılmalı





'MASTER PLAN YIKIM VE CAN KAYBINI ÖNLEYEBİLİRDİ'

Türkiye ölçeğinde ilk deprem master planının 20 yıl önce İzmir'de yapıldığını belirten Sözbilir şunları kaydetti:

"Radius adı verilen bir projeydi. O projede İzmir fayı 6.5 deprem ürettiğinde nereler yıkılır, hangi bina çöker, hangi yollar devre dışı bırakılır, bunları sorgulayan bir projeydi. O projeye göre normal şartlarda 20 yıl içinde yapılması gereken bina değişimleri yıkıp yeniden yapma gibi olayların tamamlanması gerekiyor. O proje uygulanmış olsaydı, şu an ki yıkımlarda can kaybı ve mal kaybı daha az olurdu. Biz deprem Araştırma Müdürlüğü olarak, yaklaşık 10 yıldır master planın yenilenmesi gerektiğini söylüyoruz. Burada olması gereken şu anki master planı kapsamında sadece planı ortaya çıkarmak değil, uygulanmasını sağlamak. Bizim en büyük eksiğimiz bu. Yoksa elimizde çok fazla bilimsel veri var, o bilimsel veriyi uygulamak çok gecikiyoruz. Deprem bizden daha hızlı ilerliyor. Plan uygulansaydı ve uygulansaydı, örneğin Bayraklı'daki bina hepsi yıkılmış olacaktı. Belki yerine bina yapılmayacaktı park, bahçe olacaktı. Dolasıyla bu deprem sırasında zemin gene sarsılacaktı, yine o şiddeti yaşayacaktı fakat yıkılmayacaktı. Bu şekilde zarar görmeyecekti insanlar."